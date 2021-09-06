МВС: Слідство вважає причиною смерті мера Кривого Рогу самогубство
- Автор:
- Олег Панфілович
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Попередньо слідство вважає причиною загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова є самогубство, а аудит бюджету міста встановив серйозні зловживання.
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.
«Попередньо ми можемо говорити про самогубство. Фактори, які стали мотивом цього самогубства, має озвучити слідство. Але є зовнішні фактори, які вже встановлені: проводилися масштабні перевірки, аудит бюджету міста і були виявлені серйозні зловживання», — розповів міністр.
Монастирський додав, що «це один з тих моментів, коли відповідальність могла понести людина, яка підписувала фінансові документи. В цьому випадку — мер».
Міністр також спростував, що на слідчих у цій справі тиснуть. За його словами, інформацію з приводу причин смерті Павлова поліція оприлюднить найближчим часом.
«Смерть мера, як і будь-якого чиновника такого рівня, — це завжди шлях до політизації, як би не хотіли цього уникнути. Особливо на місцевому рівні, де буде відбуватися зміна еліт у звʼязку з цим», — сказав глава МВС.
- 15 серпня 2021 року під Кривим Рогом в селі Вільне знайшли мертвим мера міста Костянтина Павлова. У поліції заявили, що поруч з тілом виявили рушницю. Попередня версія — самогубство, слідство триває.
- Павлов став мером в грудні 2020 року. На вибори він йшов від партії ОПЗЖ, а до цього двічі обирався в парламент у мажоритарному окрузі в Кривому Розі — у 2012 році від Партії регіонів, у 2014 році як самовисуванець. У 2019 році Павлов балотувався до Верховної Ради як самовисуванець, але програв.