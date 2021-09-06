В Ізраїлі вперше розділили сіамських близнюків. Дівчата народилися зі зрощеними потилицями

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National Cancer Institute / Unsplash

В Ізраїлі в Медичному центрі Сорока провели рідкісну та першу у країні операцію такого роду — розділили однорічних дівчат-близнюків, які народились зі зрощеними потилицями.

Про це повідомляє BBC.

Операція тривала 12 годин, до неї залучили десятки фахівців як з Ізраїлю, так і з-за кордону. Дівчата після операції почуваються добре, самі дихають та їдять. Вони народилися в серпні 2020 року. Очікують, що після розділення вони зможуть вести повноцінний спосіб життя.

За кілька місяців до операції дівчаткам в голову вставляли надувні силіконові мішки, які періодично розширювалися, щоб розтягнути шкіру. Потім цю розтягнуту шкіру використовували, щоб закрити їх голови після реконструкції черепів.

«Підготовка також включала створення тривимірної моделі близнюків у віртуальній реальності. На щастя, усе пройшло, як ми і сподівалися», — зазначив головний нейрохірург центру.

Подібна операція проводилася у світі 20 разів, в Ізраїлі — уперше.