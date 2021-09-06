В Україні за неділю виявили майже 800 випадків ковіду, провакцинували від нього понад 40 тисяч людей

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В Україні за минулу добу, 5 вересня, виявили 773 нові випадки коронавірусу, вакцинували від нього 41 787 людей. Одну дозу отримали 12 367 людей, другу — 29 420.

Про це вранці 6 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя країни.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили в Києві (93), Чернівецькій (69), Одеській (63), Тернопільській (61) та Львівській (56) областях. Також за минулу добу шпиталізували 635 людей, померли від ковіду 18 хворих, а одужали — 457.

Загалом з початку пандемії в Україні виявили 2 298 307 випадків коронавірусу, від нього померла 54 001 людина, а одужали 2 213 177 людей.

Також з початку вакцинальної кампанії прищепили 5 581 418 людей, з них одну дозу отримали 5 581 416 людей, обидві — 4 208 085.