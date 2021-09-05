«Захист слабких — справа сильних». У Києві та інших містах проходить Всеукраїнський марш за права тварин

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UA Animals / Facebook

У Києві розпочався Всеукраїнський марш за права тварин під лозунгом «Захист слабких — справа сильних».

Організатором заходу виступила спілка UAnimals. Учасники маршу приблизно о 13:30 розпочали ходу від парку Шевченка до будівлі Верховної Ради. У заході беруть участь приблизно 1 тисяча людей.

«Ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради України з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій. Ми вимагаємо справедливості та закликаємо сприяти притягненню до відповідальності живодерів і «догхантерів», — повідомляється на сторінці організаторів.

Учасники акції додали, що зібралися тут, бо «гуманність завжди на часі». «Підприємці, актори, артисти, волонтери, студенти, пенсіонери, ветерани — ми всі різні, але разом вимагаємо одного: врятувати тварин!» — додають вони.

Як зазначає Укрінформ, Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський».