«Захист слабких — справа сильних». У Києві та інших містах проходить Всеукраїнський марш за права тварин
- Автор:
- Олег Панфілович
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UA Animals / Facebook
У Києві розпочався Всеукраїнський марш за права тварин під лозунгом «Захист слабких — справа сильних».
Організатором заходу виступила спілка UAnimals. Учасники маршу приблизно о 13:30 розпочали ходу від парку Шевченка до будівлі Верховної Ради. У заході беруть участь приблизно 1 тисяча людей.
«Ми звертаємося до президента України Володимира Зеленського, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та депутатів Верховної Ради України з вимогою законодавчої заборони цирків із тваринами, контактних зоопарків, дельфінаріїв, хутрових ферм і притравочних станцій. Ми вимагаємо справедливості та закликаємо сприяти притягненню до відповідальності живодерів і «догхантерів», — повідомляється на сторінці організаторів.
Учасники акції додали, що зібралися тут, бо «гуманність завжди на часі». «Підприємці, актори, артисти, волонтери, студенти, пенсіонери, ветерани — ми всі різні, але разом вимагаємо одного: врятувати тварин!» — додають вони.
Як зазначає Укрінформ, Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувається у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції «Академік Вернадський».
- У листопаді 2020 року у Чернівцях заборонили розміщення пересувних цирків з тваринами.
- Перед цим Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову Київської міської державної адміністрації про заборону у столиці гастролей пересувних цирків, які використовують у своїх виставах тварин.
- У грудні 2018 року Кабінет міністрів розглянув і схвалив зміни щодо захисту тварин від жорстокого поводження. Ці проблеми стосуються не тільки цирків. Йдеться також про санкції щодо безвідповідальних і жорстоких власників і про утримання тварин у приватному секторі.