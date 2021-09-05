«Защита слабых — дело сильных». В Киеве и других городах проходит Всеукраинский марш за права животных

В Киеве начался Всеукраинский марш за права животных под лозунгом «Защита слабых — дело сильных».

Организатором мероприятия выступила организация UAnimals. Участники марша примерно в 13:30 начали шествие от парка Шевченко к зданию Верховной Рады. В мероприятии принимают участие около 1 000 человек.

«Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и депутатам Верховной Рады Украины с требованием законодательного запрета цирков с животными, контактных зоопарков, дельфинариев, пушных ферм и притравочных станций. Мы требуем справедливости и призываем способствовать привлечению к ответственности живодеров и «догхантеров», — сообщается на странице организаторов.

Участники акции добавили, что собрались, потому что «гуманность всегда актуальна». «Предприниматели, актеры, артисты, волонтеры, студенты, пенсионеры, ветераны — мы все разные, но вместе требуем одного: спасти животных», — добавляют они.

Как отмечает Укринформ, Всеукраинский марш за права животных одновременно проходит в 30 городах Украины, а также в Антарктиде, на станции «Академик Вернадский».