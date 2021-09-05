Без опадів, але із заморозками. Синоптики спрогнозували погоду на початку наступного тижня
- Автор:
- Олег Панфілович
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Brigipix / Pixabay
На початку тижня погоду України продовжить визначати область підвищеного тиску, без опадів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 6 вересня, очікується північно-західний вітер, 3—8 м/с. Температура вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C, вдень +13...+18 °C, у південних областях та на Закарпатті вночі +6...+11 °C, удень +17....+22 °C. У Києві — без опадів, температура вночі +4... +6 °C, вдень +13...+15 °C.
У вівторок, 7 вересня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3—8 м/с. Температура вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C, вдень +14...+19 °C; на Закарпатті та півдні країни вночі +5...+10 °C, вдень +17...+22 °C. У Києві — без опадів, вітер змінних напрямків, 3—8 м/с, температура вночі +4...+6 °C, вдень +16...+18 °C.
- Раніше повідомлялося, що в неділю, 5 вересня, в Україні пануватиме антициклон Hermelinde, який принесе сонячну погоду в більшість областей. Однак місцями все ж пройде дощ.
- З вереснем в Україну прийшло похолодання. В Укргідрометцентрі очікують, що середня місячна температура становитиме +14...+ 18 °C, в Карпатах +11...+ 12 °C, випаде 34—70 мм опадів, в Карпатах місцями 87—103 мм.