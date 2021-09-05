Без опадів, але із заморозками. Синоптики спрогнозували погоду на початку наступного тижня

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На початку тижня погоду України продовжить визначати область підвищеного тиску, без опадів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У понеділок, 6 вересня, очікується північно-західний вітер, 3—8 м/с. Температура вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C, вдень +13...+18 °C, у південних областях та на Закарпатті вночі +6...+11 °C, удень +17....+22 °C. У Києві — без опадів, температура вночі +4... +6 °C, вдень +13...+15 °C.

У вівторок, 7 вересня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3—8 м/с. Температура вночі +1...+6 °C, на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °C, вдень +14...+19 °C; на Закарпатті та півдні країни вночі +5...+10 °C, вдень +17...+22 °C. У Києві — без опадів, вітер змінних напрямків, 3—8 м/с, температура вночі +4...+6 °C, вдень +16...+18 °C.