Покришки й прорвані кордони поліції. У Чорногорії протестують проти інтронізації митрополита Сербської церкви

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У Чорногорії спалахнули протести напередодні запланованої на 5 вересня церемонії сходження на престол (інтронізації) митрополита Чорногорського-Приморського Іоанникія, єпископа Сербської православної церкви.

Про це пише Deutsche Welle.

Наймасовіші мітинги — у місті Цетіньє. Там сотні демонстрантів прорвали оточення поліції на околиці міста і почали споруджувати барикади з каміння і покришок.

Протестувальники скандували при цьому «Це не Сербія» і «Хай живе Чорногорія». Демонстранти хочуть перешкодити приїзду в місто предстоятеля Сербської православної церкви патріарха Порфирія. Зазначається, що інтронізація Іоанникія спровокувала ескалацію етнічних заворушень в Чорногорії.

У серпні 2019 року після багаторічного правління Демократична партія соціалістів Чорногорії президента Міло Джукановича програла парламентські вибори. У грудні три опозиційні групи, найвпливовішою з них є проросійський і просербський «Демократичний фронт», сформували уряд. Він скасував закон про свободу віросповідання, ініційований Джукановичем. Згідно з ним, у держвласність мало бути передано все церковне майно. Учасники коаліції також звинувачують главу держави в корупції, звʼязках з мафією і атаках на критиків влади.

Сам Джуканович оголосив про намір взяти участь у протестах проти інтронізації в Чорногорії Іоанникія, які намічені на день церемонії.

Зазначається, що Сербська православна церква вже відмовилася від проведення масового богослужіння перед церквою в Цетіньє. На цьому місці тепер планують зібратися в неділю прихильники незалежності Чорногорії.