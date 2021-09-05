Бойовики тяжко поранили українського військового на Донбасі

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Sasha Maksymenko / Flickr

З початку доби, 4 вересня, бойовики на Донбасі двічі обстріляли позиції українських сил, поранивши військового Збройних сил.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У напрямку Старогнатівки бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Біля Золотого-3 противник здійснив обстріли зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Унаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Обʼєднаних сил отримав вогнепальне поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоровʼя — важкий», — зазначили в штабі. Вранці 5 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.