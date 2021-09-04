МВС Польщі покарало частину поліцейських, яких звинувачують у вбивстві українця

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В Міністерстві внутрішніх справ Польщі запевнили, що покарали частину поліцейських, причетних до cмерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка, який загинув у Вроцлаві після того, як його затримала поліція.

Про це повідомляє Польське радіо.

«Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано», — сказав віцеміністр Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Мацєй Вонсік.

Він наголосив, що «винних потрібно сурово карати, але з другого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності».

Окружна прокуратура в місті Свідниця відкрила справу за статтею про ненавмисне доведення до смерті, але наразі без висунення безпосередніх звинувачень поліцейським. У зв'язку із ситуацією, комендант поліції у Вроцлаві відсторонив від виконання службових обов'язків чотирьох поліцейських, котрі брали участь у перевезенні чоловіка до витверезника. Натомість стосовно двох інших поліцейських відкрили процедуру звільнення зі служби.

Ідеться про подію, яка сталася 30 липня 2021 року. Тоді уродженець Немирова Вінницької області Дмитро Никифоренко ввечері повертався додому міським автобусом. За словами правоохоронців, він був у стані алкогольного спʼяніння — вони виявили 1,5 проміле алкоголю в його крові.

Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бив головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Там хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліція вимкнула нагрудні камери після того, як затримала хлопця.

Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу.

За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли.

Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно. Родина Дмитра переконує, що загиблий не зловживав алкоголем і ніколи не був агресивним.