Міністр Кулеба: Україна «вже цього року» отримає партію систем Javelin від США

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна до кінця 2021 року в рамках військової допомоги США отримає партію бронебійних систем Javelin.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи результати переговорів президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні.

«Вище політичне керівництво Сполучених Штатів запевнило президента Володимира Зеленського, що і надалі підтримуватиме український народ та обороноздатність нашої держави. Уже цього року Україна отримає партію бронебійних систем Javelin», — розповів він.

Водночас Кулеба не виключив, що Україна зможе вийти на домовленості й щодо інших видів оборонного летального та нелетального обладнання, але відмовився оприлюднити деталі.

«Ідеться про додатковий пакет допомоги обсягом $60 мільйонів, який дозволить нам більш ефективно захищатися від агресії РФ, а також рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка визначає амбітні цілі співпраці на наступні пʼять років», — додав міністр.

Також Кулеба зазначив, що уряд США виділить додаткові $463 мільйони на реформи в Україні.