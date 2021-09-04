Україна здобула ще дві срібні та бронзову медалі на Паралімпійських іграх

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Українська збірна виборола ще дві срібні медалі на Паралімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади у Twitter.

Срібло принесли українські легкоатлет Ігор Цвєтов і веслувальниця Марина Мажула.

Цвєтов став другим у фінальному забігу на 200 метрів (Т35) із результатом 23,35 секунди, а Мажула посіла друге місце у веслуванні на байдарці-одиночці (KL1), здолавши дистанцію за 54,805 секунди.

Окрім цього, Василь Ковальчук у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів (SH2) отримав бронзову медаль. Він показав результат у 228,9 бали.

Наразі Україна виборола вже 97 медалей, із них 24 золоті, 46 срібних і 27 бронзових.