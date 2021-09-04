Україна здобула ще дві срібні та бронзову медалі на Паралімпійських іграх
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Українська збірна виборола ще дві срібні медалі на Паралімпійських іграх у Токіо.
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади у Twitter.
Срібло принесли українські легкоатлет Ігор Цвєтов і веслувальниця Марина Мажула.
Цвєтов став другим у фінальному забігу на 200 метрів (Т35) із результатом 23,35 секунди, а Мажула посіла друге місце у веслуванні на байдарці-одиночці (KL1), здолавши дистанцію за 54,805 секунди.
Окрім цього, Василь Ковальчук у фіналі змішаних змагань зі стрільби з малокаліберної гвинтівки на 50 метрів (SH2) отримав бронзову медаль. Він показав результат у 228,9 бали.
Наразі Україна виборола вже 97 медалей, із них 24 золоті, 46 срібних і 27 бронзових.
- Раніше Цвєтов посів друге місце на дистанції в 100 метрів. Перше та третє місця отримали росіяни Дмитро Сафронов і Артем Калашян. Після вручення медалей представники Російського паралімпійському комітету робили спільне фото на п’єдесталі та запросили до себе українця, але той відсторонився від них. Урешті вони сфотографувалися вдвох, без Цвєтова.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.