Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції — важко поранений військовий

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Степанов Анатолій / УНІАН

У суботу, 4 вересня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції Збройних сил України, унаслідок чого поранення отримав один український військовий.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

Як зазначається, російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї у напрямку села Старогнатівка.

Пораненого військового у важкому стані евакуювали до медичного закладу.

Про порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.