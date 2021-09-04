Бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції — важко поранений військовий
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Степанов Анатолій / УНІАН
У суботу, 4 вересня, бойовики на Донбасі обстріляли позиції Збройних сил України, унаслідок чого поранення отримав один український військовий.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
Як зазначається, російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї у напрямку села Старогнатівка.
Пораненого військового у важкому стані евакуювали до медичного закладу.
Про порушення з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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