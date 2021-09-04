Порізану картину художника Бенксі знову виставили на аукціон. За три роки вона подорожчала у чотири рази

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Sotheby’s

Аукціонний дім Sothebyʼs знову виставив на аукціон картину вуличного художника Бенксі «Дівчина з повітряною кулею». У 2018 році її продали за $1,4 мільйона, а цього разу очікують отримати до $8,3 мільйона.

Про це повідомляє CNN.

Торги відбудуться у жовтні. Бенксі створив «Дівчинку з повітряною кулею» в 2006 році за мотивами свого однойменного графіті 2002 року. Зазначимо, що це порізана картина — у 2018 році одразу після продажу на очах у вражених учасників аукціону картина почала самознищуватися.

У раму картини, як зʼясувалося потім, був вбудований шредер. До кінця мистецьку акцію довести не вдалося: у механізмі щось зламалося, і приблизно половина «Дівчини з повітряною кулею» залишилася недоторканою. Твір і залишається у такому стані — наполовину подрібненим.

Тоді нова власниця картини вирішила від неї не відмовлятись після такого перформансу і вартість роботи очікувано зросла у чотири рази.