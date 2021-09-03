ЦВК зареєструвала першого кандидата в нардепи на окрузі № 197 у Черкаській області
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Ковальчук Віктор / УНІАН
Центральна виборча комісія зареєструвала першого кандидата у нардепи на 197 окрузі в Черкаській області. Місце депутата звільнилося після того, як телеведучий Олександр Скічко був призначений головою Черкаської ОДА.
Відповідне рішення ЦВК ухвалила на засіданні 3 вересня.
Першим кандидатом став Андрій Іллєнко — колишній нардеп і кандидат у мери Києва. Його в депутати висунула партія «Свобода».
До цього Іллєнко був головою міжфракційного об’єднання «Свобода» в парламенті VIII скликання.
- 9 квітня Центральна виборча комісія призначила дату виборів до Верховної Ради у двох мажоритарних округах. 184 округ розташований у Херсонській області, а 197 — у Черкаській. Вибори там проведуть 31 жовтня 2021 року.
- Наприкінці січня 2021 року президент Володимир Зеленський призначив нардепа від «Слуги народу» Олександра Скічка головою Черкаської обласної державної адміністрації.