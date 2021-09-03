Голова Чернівецької ОДА попередив про поширення коронавірусу в регіоні: Ми за крок до «помаранчевої» зони
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що регіон перебуває за крок до переходу в «помаранчеву» карантинну зону. Проте жодних обмежень там не вводитимуть, доки державна комісія ТЕБ і НС не виведе всю Україну із «зеленої» зони.
Про це він заявив у своєму зверненні у Facebook.
«За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до «помаранчевої» зоні. Тільки державна комісія ТЕБ і НС може визначати зональність і переводити країну з однієї зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через «жовту» і опинитися відразу в «помаранчевій» зоні», — зазначив Осачук.
За його словами, область самостійно не буде вводити жодних обмежень, доки державна комісія не ухвалить відповідне рішення. Осачук закликав людей вакцинуватися якомога швидше.
- За даними Київської школи економіки, коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу в Україні перевищив гранично допустимий для «зеленої» зони показник (4%), незабаром країна може вийти з неї. На думку експертів, поточна ситуація поки залишається контрольованою, однак навантаження на медичну систему продовжує зростати: кожне пʼяте реанімаційне ліжко зайняте пацієнтом із ковідом, на 14% більше зайнято ліжок з киснем.