Голова Чернівецької ОДА попередив про поширення коронавірусу в регіоні: Ми за крок до «помаранчевої» зони

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Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що регіон перебуває за крок до переходу в «помаранчеву» карантинну зону. Проте жодних обмежень там не вводитимуть, доки державна комісія ТЕБ і НС не виведе всю Україну із «зеленої» зони.

Про це він заявив у своєму зверненні у Facebook.

«За темпами зростання нових випадків у нашій області ми стрімко наближаємося до «помаранчевої» зоні. Тільки державна комісія ТЕБ і НС може визначати зональність і переводити країну з однієї зони в іншу, але Чернівецька область за цими темпами може перескочити через «жовту» і опинитися відразу в «помаранчевій» зоні», — зазначив Осачук.

За його словами, область самостійно не буде вводити жодних обмежень, доки державна комісія не ухвалить відповідне рішення. Осачук закликав людей вакцинуватися якомога швидше.