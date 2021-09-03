Глава Черновицкой ОГА предупредил о распространении коронавируса в регионе: Мы в шаге от «оранжевой» зоны

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что регион находится в шаге от перехода в «оранжевую» карантинную зону. Однако никаких ограничений там вводить не будут, пока государственная комиссия ТЭБ и ЧС не выведет всю Украину из «зеленой» зоны.

Об этом он заявил в своем обращении в Facebook.

«По темпам роста новых случаев в нашей области мы стремительно приближаемся к «оранжевой» зоне. Только государственная комиссия ТЭБ и ЧС может определять зональность и переводить страну из одной зоны в другую, но Черновицкая область по этим темпам может перескочить через «желтую» и оказаться сразу в «оранжевой» зоне», — отметил Осачук.

По его словам, область самостоятельно не будет вводить никаких ограничений, пока государственная комиссия не примет соответствующее решение. Осачук призвал людей вакцинироваться как можно быстрее.