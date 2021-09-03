Росія пояснила відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

У Міністерстві закордонних справ Росії пояснили, чому відмовили місії ОБСЄ у продовженні мандату на моніторинг у російських пунктах пропуску на непідконтрольній ділянці українського кордону.

Відповідне пояснення представника російського МЗС Марії Захарової оприлюднили на сайті відомства.

Вона зазначила, що присутність ОБСЄ на кордоні була рішенням міністрів закордонних справ у рамках «нормандської» зустрічі в липні 2014 року. Захарова розцінює це рішення як жест доброї волі з боку Росії та обурюється тим, що, мовляв, Україна недостатньо оцінила старання Росії.

«Українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до цього кроку Російської Федерації з належною повагою. Оскільки за сім років своєї діяльності група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки», — зазначила Захарова.

У російському МЗС вважають, що Україна та країни Заходу просто «використовували сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось «зобовʼязань» Росії в рамках Мінських домовленостей».

У Росії додали, що робота спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску «Гуково» і «Донецьк» не мало позитивного впливу на процес врегулювання. Відтак РФ зобовʼязується посприяти місії у завершенні роботи на російській території.