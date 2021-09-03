Россия объяснила отказ от миссии ОБСЕ на границе с Украиной

В Министерстве иностранных дел России объяснили, почему отказали миссии ОБСЕ в продлении мандата на мониторинг в российских пунктах пропуска на неподконтрольном участке украинской границы.

Соответствующее объяснение представителя российского МИД Марии Захаровой обнародовали на сайте ведомства.

Она отмечает, что присутствие ОБСЕ на границе было решением министров иностранных дел в рамках «нормандской» встречи в июле 2014 года. Захарова расценивает это решение как жест доброй воли со стороны России и возмущается тем, что Украина якобы недостаточно оценила старания России.

«Украинская власть и их западные покровители не отнеслись к этому шагу Российской Федерации с должным уважением. Поскольку за семь лет своей деятельности группа не зафиксировала ни одного факта переброски из России на Донбасс войск, вооружений, боеприпасов или военной техники», — отметила Захарова.

В российском МИДе считают, что Украина и страны Запада просто «использовали сам факт присутствия ОБСЕ на российской территории для подтверждения каких-то «обязательств» России в рамках Минских договоренностей».

В России добавили, что работа наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» не имела положительного влияния на процесс урегулирования. Теперь РФ обязуется содействовать миссии в завершении работы на российской территории.