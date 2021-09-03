КМДА запропонувала державі добудувати станцію метро «Львівська брама» в межах «Великого будівництва»

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Київ запропонував державі у 2022 році добудувати понад 20 інфраструктурних проєктів у рамках програми «Велике будівництво». Ідеться, зокрема, про станцію метро «Львівська брама», кінотеатр «Київська Русь», Будинок вчителя та столичний міст імені Євгена Патона.

Про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

До списку також увійшли проєкти соціальної, освітньої сфер, охорони здоровʼя, культурної спадщини та обʼєктів реставрації.

«У Державний бюджет столиця віддає 60 відсотків ПДФО — найбільше з усіх міст країни, покриває витрати на пільговий проїзд у громадському транспорті, Київ виконує функції столиці, водночас не отримуючи останніми роками коштів на розвиток інфраструктури міста. Тому столиця сподівається на плідну співпрацю в рамках запропонованих проєктів», — зазначив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Проєкт «Велике будівництво» — це президентська програма. Вона націлена на ремонт доріг, шкіл, дитячих садків, центрів екстреної медичної допомоги та стадіонів. У 2020 році відзвітували про побудову або ремонт:

101 спортивного обʼєкта,

158 мостів;

4 056 км доріг державного значення;

2 527 км доріг місцевого значення.

Також у рамках «Великої реставрації» у наступні три роки оновлять близько 150 обʼєктів по всій країні. Міністр культури Олександр Ткаченко пояснював, що «Велика реставрація» має не тільки зберегти об’єкти культури, але й зробити їх самодостатніми, щоб вони могли заробляти більше коштів.