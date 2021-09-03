Міграційна служба: про притулок в Україні попросили 370 афганців, евакуйованих з Кабулу

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За даними Державної міграційної служби, із заявами про визнання біженцями або особами, які вимагають додаткового захисту, звернулися 370 громадян Афганістану, яких евакуювали літаками з Кабулу.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на відповідь служби.

Згідно із законом, афганці, які звернулися за захистом, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житла або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.