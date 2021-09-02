Рейтинг блоку Меркель впав до рекордно низького рівня. До виборів лишилося три тижні

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Рейтинг консервативного блоку канцлера Німеччини Ангели Меркель ХДС/ХСС впав до рекордного рівня. За попередній місяць блок втратив 7% підтримки і наразі за нього готові проголосувати близько 20% німців.

Про це йдеться в опитуванні DeutschlandTrend, пише Tagesschau.

Наразі у передвиборчих рейтингах лідирує соціал-демократична партія з результатом у 25%. Блок ХДС/ХСС — має 20% і посідає друге місце. На третьому місці опинилася партія «Зелених», яких підтримують 16% німців.

Також до німецького парламенту можуть пройти ліберальні «Вільні демократи» (13%), ультраправі «Альтернатива для Німеччини» (12%) та cоціалісти «Ліві» (6%).

Популярність соціал-демократів переважно базується на особі їхнього лідера і кандидата у канцлери — Олафа Шольца. Якби в Німеччині канцлера обирали напряму, то Шольц отримав би 45% голосів, тоді як кандидат від ХДС/ХСС Армін Лашет має лише 16% підтримки.