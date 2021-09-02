У США розслідують інцидент з відхиленням від курсу під час космічного польоту мільярдера Бренсона
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Virgin Galactic / Twitter
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) розслідує недавній космічний політ британського мільярдера Річарда Бренсона — відхилення від курсу під час набору висоти.
Про це повідомляє BBC.
Британський мільярдер здійснив мрію свого життя 11 липня — його космічний корабель Unity досяг межі космосу, піднявшись на висоту близько 85 км. Однак журнал The New Yorker повідомив, що судно якийсь час летіло за межами заздалегідь обумовленого повітряного простору.
Зараз компанія Бренсона Virgin Galactic співпрацює з федералами щодо цього питання. Вона також заявила, що твердження у статті The New Yorker «вводять в оману».
Статтю у The New Yorker опублікували 1 вересня. Її написав Ніколас Шмідл — він написав книгу про майже 20-річні зусилля сера Річарда з розробки ракетоплана. У його статті для видання йдеться, що під час зниження пілоти корабля бачили попередження про відхилення від курсу, що загрожувало аварійною посадкою за межами космодрому компанії. Сигнал тривоги означав, що ракетоплан Unity був на неправильній траєкторії, а ніс літального апарату недостатньо вертикальний для польоту за планом. Однак в підсумку вони зуміли посадити космоліт в штатному режимі.
Однак компанія заявила, що пілоти зіткнулися з несподіваним вітром на великій висоті і вжили необхідні дії, щоб безпечно повернутися на Землю.
«Наші пілоти адекватно відреагували на ці мінливі умови польоту: так само, як вони пройшли навчання, і в суворій відповідності з нашими встановленими процедурами. Хоча кінцева траєкторія польоту відхилялася від нашого початкового плану, це була контрольована траєкторія польоту, яка дозволила Unity успішно досягти космосу і безпечно приземлитися на нашому космодромі в Нью-Мексико», — сказала Virgin Galactic.
- Virgin Galactic — перша у світі публічна компанія в галузі космічного туризму. У листопаді 2020 року компанія анонсувала, що в кінці першого кварталу 2021 року в космос на її кораблі вирушить засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон, після чого запустять продаж квитків.
- 11 липня британський мільярдер Річард Бренсон таки здійснив успішний політ до космічної межі. Космоплан піднявся на висоту 86 кілометрів над Землею, після чого екіпаж кілька хвилин перебував у стані невагомості.
- Водночас у США відмовилися визнавати мільярдерів Річарда Бренсона та Джеффа Безоса астронавтами після їхніх космічних польотів. Там астронавтом може вважатися той, хто входить до складу екіпажу і робить суттєвий внесок у забезпечення безпеки польоту. Водночас інших додаткових формулювань не вказано, тому FAA самостійно вирішуватиме, кого вважати астронавтом.