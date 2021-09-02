У «Дії» з’явилася можливість змінити приписку до військкомату онлайн

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Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

На порталі «Дія» з’явилася нова послуга — електронна реєстрація. З її допомогою можна онлайн змінювати приписку до військкомату.

Про це пише пресслужба Міноборони.

Наразі ця послуга доступна лише для власників ID-карт. Скористатися нею зможуть ті, хто внесені до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів.

«Це нововведення насамперед стосується тих людей, які внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів і в кого є наявні та правильно оформлені всі необхідні документи. Наразі ця система доступна лише для власників ID-карток. Раніше процедура зміни місця реєстрації займала від трьох днів, часто процес розтягувався на два тижні. Людям треба було відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, щоб знятися з військового обліку в одному місті та стати в іншому», — зазначили в Директораті політики цифрової трансформації й інформаційної безпеки у сфері оборони Міноборони України.

Для того, щоб скористатися послугою, потрібно на порталі «Дія» заповнити електронну заяву та внести особисті дані, після цього вказати, що особа є призовником, резервістом або військовозобов’язаним.

Наразі послуга працює у тестовому режимі у семи містах: Харків, Вінниця, Луцьк, Рівне, Маріуполь, Кривий Ріг, а також у Києві. Також паралельно залишається і паперовий варіант зміни приписки.