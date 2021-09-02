Dragon Capital завершила купівлю марки мінеральних вод «Трускавецька»
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Giuseppe Famiani / Unsplash
Інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали завершила операцію з купівлі Трускавецького заводу мінеральних вод (марка «Трускавецька»).
Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.
Dragon Capital закрила операцію з міжнародною групою компаній IDS Borjomi International з придбання 100% акцій групи компаній «Аква-Еко», яка займається виробництвом мінеральної води.
«Придбання виробника мінеральних вод є лише першим кроком нашої інвестиційної стратегії. Найближчим часом буде затверджена масштабна програма з розширення та модернізації виробничих потужностей підприємства, також буде вибудувана потужна дистрибуційна функція, що має суттєво зміцнити позиції «Трускавецької» на ринку мінеральних вод України», — заявив керівний директор з прямих інвестицій Dragon Capital Євген Баранов.
- Вода «Трускавецька» видобувається зі свердловин ландшафтного заповідника курорту Трускавець, відкритого в 1827 році. Ця природна столова вода входить до категорії гідрокарбонатних вод складного катіонного складу. Сама марка є однією з найбільш впізнаваних і популярних мінеральних вод України.
- До цього Томаш Фіала став новим власником «Української правди». Dragon Capital також володіє журналом «НВ», сайтом NV і «Радіо НВ».