Dragon Capital завершила купівлю марки мінеральних вод «Трускавецька»

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Giuseppe Famiani / Unsplash

Інвестиційна компанія Dragon Capital Томаша Фіали завершила операцію з купівлі Трускавецького заводу мінеральних вод (марка «Трускавецька»).

Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital.

Dragon Capital закрила операцію з міжнародною групою компаній IDS Borjomi International з придбання 100% акцій групи компаній «Аква-Еко», яка займається виробництвом мінеральної води.

«Придбання виробника мінеральних вод є лише першим кроком нашої інвестиційної стратегії. Найближчим часом буде затверджена масштабна програма з розширення та модернізації виробничих потужностей підприємства, також буде вибудувана потужна дистрибуційна функція, що має суттєво зміцнити позиції «Трускавецької» на ринку мінеральних вод України», — заявив керівний директор з прямих інвестицій Dragon Capital Євген Баранов.