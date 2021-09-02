В Умань почалося паломництво хасидів. До міста прибули понад 800 правоохоронців

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В Україну масово почали прибувати хасиди-паломники на святкування іудейського нового року (Рош га-Шана), який традиційно відзначається в Умані, де похований рабі Нахман.

У цьому році на Рош га-Шана (пройде з 6 по 8 вересня) очікують 23 500 хасидів. В аеропорту «Бориспіль» розгорнуто Ситуаційний центр — чергують 120 працівників поліції разом із 50 військовослужбовцями Нацгвардії.

Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ, в Умань прибув зведений загін поліцейських з понад 600 співробітників і ще 200 нацгвардійців. Забезпечувати порядок в місті вони будуть 10 днів. Разом з ними працюватимуть вибухотехніки, медики і рятувальники, а також службові собаки.

У пʼятницю, 3 вересня, прибуде делегація у складі 11 поліцейських з Ізраїлю.