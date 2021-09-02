Ураган «Іда» приніс у Нью-Йорк сильні дощі. Через потоп оголошено надзвичайний стан

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Тропічний шторм «Іда» приніс у Нью-Йорк сильні дощі, які затопили не тільки центральну частину штату, а й Нью-Джерсі, Бруклін та східну Пенсильванію.

Про це повідомляє Reuters.

У Нью-Джерсі і Нью-Йорку увечері 1 вересня було оголошено надзвичайний стан. Людей закликали не виходити з будинків.

Багато вулиць і доріг були затоплені. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав потоп «історичним погодним явищем». Майже весь метрополітен зупинив роботи через воду на перонах — рятувальникам довелося евакуювати людей.

Аеропорт Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі також постраждав від повені, але ближче до ранку четверга відновив «обмежені польоти».

В районі Нью-Джерсі та Нью-Йорка шторм зруйнував мінімум 10 будинків.