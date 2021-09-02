Ураган «Іда» приніс у Нью-Йорк сильні дощі. Через потоп оголошено надзвичайний стан
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Тропічний шторм «Іда» приніс у Нью-Йорк сильні дощі, які затопили не тільки центральну частину штату, а й Нью-Джерсі, Бруклін та східну Пенсильванію.
Про це повідомляє Reuters.
У Нью-Джерсі і Нью-Йорку увечері 1 вересня було оголошено надзвичайний стан. Людей закликали не виходити з будинків.
Багато вулиць і доріг були затоплені. Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо назвав потоп «історичним погодним явищем». Майже весь метрополітен зупинив роботи через воду на перонах — рятувальникам довелося евакуювати людей.
Аеропорт Ньюарк Ліберті в Нью-Джерсі також постраждав від повені, але ближче до ранку четверга відновив «обмежені польоти».
В районі Нью-Джерсі та Нью-Йорка шторм зруйнував мінімум 10 будинків.
- Ураган «Іда» обрушився на штати Луїзіана і Міссісіпі 30 серпня — йому присвоїли 4-у категорію. Через швидкість вітру в 230 км/год ураган порівнювали з «Катріною», яка в серпні 2005 року завдала збитків на $125 млрд і призвела до загибелі 1 833 осіб.
- Ближче до 1 вересня ураган пішов вглиб США і поступово перетворився на тропічний шторм. Половина штату Луїзіана була знеструмлена — в місті Новий Орлеан ввели комендантську годину, щоб уникнути мародерства.
- Збитки від урагану значні. Розвідувальні польоти виявили цілі громади, спустошені вітром і затопленнями.