У Росії припинив існування «Фонд боротьби з корупцією» Навального
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Російський «Фонд боротьби з корупцією», створений опозиціонером Олексієм Навальним, припинив існування як юридична особа.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на держреєстр юросіб на сайті Федеральної податкової служби.
Згідно із даними реєстру, ФБК ліквідований 31 серпня.
Колишній директор фонду Іван Жданов написав листа на імʼя міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції «іноземного агента».
- ФБК був заснований Навальним у 2011 році як некомерційна організація, яка займалася розслідуваннями корупції чиновників та вищого керівництва Росії. У 2017 і 2018 роках Навальний через ФБК поширював передвиборну агітацію і збирав протестні акції по всій Росії.
- У 2019 фонд внесли до реєстру «іноземних агентів», а вже в червні 2020 року суд визнав «екстремістськими організаціями» ФБК, «Фонд захисту прав громадян» і штаби Навального. Суд вимагав припинити їх діяльність.
- Міжнародні правозахисні організації, Євросоюз і США засудили рішення суду.