У Росії припинив існування «Фонд боротьби з корупцією» Навального

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Російський «Фонд боротьби з корупцією», створений опозиціонером Олексієм Навальним, припинив існування як юридична особа.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на держреєстр юросіб на сайті Федеральної податкової служби.

Згідно із даними реєстру, ФБК ліквідований 31 серпня.

Колишній директор фонду Іван Жданов написав листа на імʼя міністра юстиції Костянтина Чуйченка з проханням виключити організацію з реєстру некомерційних організацій, що виконують функції «іноземного агента».