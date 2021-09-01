Восьмий день Паралімпіади приніс Україні 8 медалей, в тому числі дві золоті

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Українські спортсмени у восьмий день змагань на Паралімпійських іграх в Токіо завоювала дві золоті, дві срібні та чотири бронзові медалі.

Золото виграли Максим Крипак (плавання вільним стилем, дистанція 400 метрів) і Анастасія Москаленко (штовхання ядра), яка встановила світовий рекорд.

Срібло — Василь Ковальчук (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, лежачи на 10 метрів) і Олексій Федина (плавання брасом на 100 метрів).

Бронзові медалі завоювали Ірина Щетник (кульова стрільба з пневматичної гвинтівки, мікст, лежачи на 10 метрів), Іван Май і Лев Кац (настільний теніс в команді), а також Яна Бережна та Ярина Матло (плавання брасом на 100 метрів, класи SB11 і SB12).

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