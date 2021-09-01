Екскерівника митниці Пудрика призначили новим головою Держпродспоживслужби Одеської області

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Колишній очільник Одеської митниці Денис Пудрик очолив управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Як зазначається, наказ про призначення Пудрика датований 26 серпня.

Наразі заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олег Муратов вже представив нового начальника трудовому колективу.

Хто такий Денис Пудрик?

25 серпня 2020 року Дениса Пудрика, який був заступником начальника Одеської митниці, призначили на посаду виконувача обовʼязків голови цієї ж митниці.

Раніше Пудрик працював керівником митних органів в Чернігівській, Бердянській, Львівській, Луганській та Кримській митницях. Також був заступником і першим заступником у Донецькій, Маріупольській, Східній, Кіровоградській митницях. Очолював Кримську митницю за президентства Віктора Януковича, тому підпадав під люстрацію — його звільнили з посади заступника начальника Кіровоградської митниці. Звільнення він оскаржував у суді.

У січні минулого року Кіровоградський міський адмінсуд скасував рішення про його звільнення та поновив на посаді заступника начальника Кіровоградської митниці. За рішенням суду Пудрику мали виплатити понад 677 тисяч гривень компенсації втраченої зарплати.

З 2019 року Пудрик був в. о. проректора Національного університету державної фіскальної служби. Кандидат економічних наук, має звання Почесного митника України, нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

За даними журналіста Юрія Бутусова, Пудрик одружений на доньці Сергія Куніцина — екснардепа від «Блоку Петра Порошенка». Згідно з декларацією Пудрика, його родина володіє квартирою в Києві, двома квартирами в Донецьку, дачним будинком і земельною ділянкою під Києвом, двома квартирами в Туреччині, а також квартирою, будинком і земельною ділянкою у Криму.