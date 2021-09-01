Экс-руководителя таможни Пудрика назначили новым главой Госпродпотребслужбы Одесской области

Бывший глава Одесской таможни Денис Пудрик возглавил управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, приказ о назначении Пудрика датирован 26 августа.

Сейчас заместитель главы Одесской областной государственной администрации Олег Муратов уже представил нового начальника трудовому коллективу.

Кто такой Денис Пудрик?

25 августа 2020 года Дениса Пудрика, который был заместителем начальника Одесской таможни, назначили на должность исполняющего обязанности главы этой же таможни.

Ранее Пудрик работал руководителем таможенных органов в Черниговской, Бердянской, Львовской, Луганской и Крымской таможнях. Также был заместителем и первым заместителем в Донецкой, Мариупольской, Восточной, Кировоградской таможнях. Возглавлял Крымскую таможню при президентстве Виктора Януковича, потому подпадал под люстрацию — его уволили с должности заместителя начальника Кировоградской таможни. Увольнение он оспаривал в суде.

В январе прошлого года Кировоградский городской админсуд отменил решение о его увольнении и восстановил в должности заместителя начальника Кировоградской таможни. По решению суда Пудрику должны были выплатить более 677 тысяч гривен компенсации утраченной зарплаты.

С 2019 года Пудрик был в. о. проректора Национального университета государственной фискальной службы. Кандидат экономических наук, имеет звание Почетного таможенника Украины, награжден орденом «За заслуги» III степени.

По данным журналиста Юрия Бутусова, Пудрик женат на дочери Сергея Куницына — экс-нардепа от «Блока Петра Порошенко». Согласно декларации Пудрика, его семья владеет квартирой в Киеве, двумя квартирами в Донецке, дачным домом и земельным участком под Киевом, двумя квартирами в Турции, а также квартирой, домом и земельным участком в Крыму.