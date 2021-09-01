У Японії знову виявили домішки у вакцині Moderna — названі можливі причини

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У Японії знову виявили сторонні домішки у вакцині проти коронавірусу від компанії Moderna. Це четвертий подібний інцидент менш ніж за тиждень.

Про це повідомляють Reuters і ВВС.

Влада префектури Канагава повідомила, що один з фармацевтів виявив кілька чорних частинок в одному флаконі при перевірці на наявність сторонніх речовин перед розвезенням вакцини по центрах. Флакон був з партії, яку вже використовують для вакцинації — щеплення отримали майже 3 790 людей.

Усю партію заборонили для використання, а компанія-дистрибʼютор вакцини Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. забрала всі флакони. Поки немає інформації про те, чи шкідливі домішки для організму людини, але раніше, після перших повідомлень про домішки Takeda призупинила поставку 1,63 мільйона доз Moderna з міркувань обережності.

Moderna та іспанська фармацевтична компанія Rovi, яка розливає вакцину у флакони, вважають, що причиною потрапляння домішок може бути проблема на іспанській виробничій лінії. Європейські регулятори безпеки вже почали розслідування.

Міністерство охорони здоровʼя Японії тим часом опублікувало номери партій, щоб люди могли перевірити свої уколи. Міністр охорони здоровʼя заявив, що сторонні предмети в дозах, виявлені у префектурі Окінава, ймовірно, зʼявилися через неправильне використання голок при відкритті флаконів. Чорними частинками можуть бути елементи гумової пробки.