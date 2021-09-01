«Репресоване мистецтво». Опубліковані документи комуністичних спецслужб України, Грузії та Чехословаччини про художників
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Центр досліджень визвольного руху (ЦДВР) в рамках проєкту «Репресоване мистецтво» опублікував тисячу розсекречених документів комуністичних спецслужб з українських, чеських і грузинських архівів про 30 художників ХХ століття, які потрапили в поле зору влади.
Як зазначено на сайті ЦДВР, опубліковані документи лягли в основу онлайн-виставки, яка незабаром буде представлена у вільному доступі.
Документи спецслужб України, Грузії і колишньої Чехословаччини розкривають відносини представників мистецтва і комуністичної влади, факти утисків і переслідувань, а також факти співпраці художників, часто вимушеної, з репресивними органами.
Кожна з трьох країн представлена десятьма художниками. Українська частина проєкту включає «особові справи» Остапа Вишні, Олександра Довженка, Михайла Бойчука, Леся Курбаса, Опанаса Заливахи, Стефанії Шабатури, Миколи Глущенка, Василя Стуса і Валер’яна Підмогильного.
Документи Служби держбезпеки колишньої Чехословаччини (ŠtB) знайомлять зі справами першого президента Чехії Вацлава Гавела і письменника Мілана Кундери, а в добірці матеріалів від Грузії документи про литовсько-грузинського художника Романа Суту і першого президента Грузії Звіада Гамсахурдію.
Матеріали містять безліч фотографій, які публікуються вперше. У справі художника і агента Миколи Глущенка є акварельний малюнок Адольфа Гітлера, який він подарував диктатору в 1940 році. Також у документах є фотографії стеження за чеським письменником Міланом Кундерою та документи про отруєння собаки чеського письменника Павла Когоута для психологічного тиску.
- У 2020 році СБУ оприлюднила документи з архівів Комітету державної безпеки СРСР, які містять факти терору та репресій проти українців. Також там є інформація про долі представників «Розстріляного відродження» — духовно-культурного та літературно-мистецького покоління 20-х і 30-х років.
- У червні 2019 року вперше були опубліковані сканкопії Договору про ненапад, він же «пакт Молотова — Ріббентропа» між нацистською Німеччиною та СРСР, який був підписаний 23 серпня 1939 року. У ньому є пункт про захоплення країн Балтії та Польщі.