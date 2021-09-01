У «Слузі народу» допустили відставку восени міністра оборони та віцепрем’єра

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У партії «Слуга народу» допускають відставку восени міністра оборони Андрія Тарана та віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Про це заявила нардеп Мар’яна Безугла у коментарі Інтерфаксу.

«Що стосується Тарана і Уруського ... такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни», — підкреслила вона.

Щодо третьої відставки — міністра соцполітики Марини Лазебної — нардеп підтвердити чутки не змогла.