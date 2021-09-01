Мінцифри запропонувало Google прибрати російський контент з рекомендацій в українському YouTube

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Міністерство цифрової трансформації запропонувало компанії Google залучити незалежних українських редакторів для підбору рекомендованого контенту для українських версій сервісів YouTube і YouTube Music.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Це питання обговорювалося на зустрічі віцепремʼєр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова і його заступника з питань розвитку IT Олександра Борнякова з віцепрезидентом Google з міжнародних справ і громадської політики Караном Бхатія.

«Зараз на стартових сторінках нашим користувачам пропонується російський контент, що неприпустимо, коли в Україні йде війна. Тому запропонували Google залучити незалежних українських редакторів, які будуть займатися підбором контенту», — наголошується в повідомленні.

На зустрічі сторони також обговорили можливість оптимізації співпраці з додатком «Дія». Борняков зазначив, що Мінцифри створює сприятливі умови для залучення і розвитку міжнародних технологічних компаній в Україні.