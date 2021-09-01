У Техасі заборонили аборти після шостого тижня. Цей закон називають одним із найсуворіших у країні

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В американському штаті Техас набув чинності закон, що забороняє аборти на терміні після шести тижнів вагітності — «після того, як у плоду почало битись серце». Закон називають одним із найсуворіших у країні.

Про це повідомляє BBC.

Так званий «Закон про серцебиття» ще у травні підписав губернатор Техасу Грег Ебботт, однак правозахисники зажадали, щоб Верховний суд заблокував цей закон. Суд проігнорував запит, тому закон і набув чинності.

Лікарі і групи із захисту прав жінок піддали закон різкій критиці: окрім того, що він обмежує права жінок, він ще дає будь-якій людині право подати в суд на лікарів, які зробили аборт або заохочували до нього після закінчення шеститижневого терміну.

Американська спілка захисту громадянських свобод стверджує, що до 90% абортів в Техасі відбувається після шести тижнів вагітності. Цей закон вона назвала «неконституційним».

Що говорить закон?

Після рішення Верховного суду 1973 року по справі Ро проти Вейда жінки в США мають право на аборт до тих пір, поки плід не стане життєздатним, тобто не зможе вижити поза маткою. Зазвичай це відбувається між 22 і 24 тижнями вагітності. Однак техаський «Закон про серцебиття» забороняє аборти після шести тижнів вагітності — у той момент, коли багато жінок ще не знають, що вони вагітні. Американський коледж акушерів-гінекологів заявив, що термін «серцебиття» вводить в оману, і що на шостому тижні вагітності виявляється «частина тканини плоду, яка стане серцем у міру розвитку ембріона».

Також закон Техасу дає будь-якій людині право подати в суд на будь-кого, хто «допомагає і підбурює» до аборту, а також вимагати відшкодування збитків на суму до $10 тисяч. Законодавство робить виняток у разі невідкладної медичної допомоги, що вимагає письмового підтвердження від лікаря, але не у випадку вагітності у результаті зґвалтування або інцесту.

Інститут Гутмахера, який займається репродуктивним здоровʼям, зазначив, що тепер жінкам з Техасу у середньому потрібно буде долати 399 км, аби виїхати до штату, де аборти можна робити і після шостого тижня.

Техас — не перший штат, де ухвалили такий закон. Цього року за нього проголосували в Айдахо, Оклахомі та Південній Кароліні, однак вони ще не набули чинності через оскарження у судах.