Білоруський політвʼязень написав листа Папі Римському — просить заступництва проти репресій Лукашенка

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Із СІЗО у Білорусі блогер та медіаконсультант видання «Радіо Свобода» Ігор Лосик написав лист Папі Римському Франциску. Він просить понтифіка заступництва за тисячі білорусів, які стали жертвами репресій режиму Олександра Лукашенка.

Лист Папі передала дружина політвʼязня Дарʼя, пише білоруське відділення «Радіо Свободи».

«Я не прошу заступитися за мене, але я прошу відстоювати добро, правду, справедливість, за сотні й тисячі білорусів, які втратили надію в тій же ситуації, що і я, і багато навіть гірше. Можливо, я дуже наївний і цей лист до вас не дійде, але я пишу його цілком щиро і з чистим серцем і вважаю, що пишу його не дарма. І я дуже хочу вірити, що Бог не залишив нас, що ця безглузда жорстокість припиниться, що ніхто не помре, і всі повернуться до своїх сімей», — написав Лосик.

Раніше представник Ватикану від імені папи Франциска заявляв, що понтифік уважно стежить за ситуацією в Білорусі і виступає за мирну реалізацію вимог білоруського народу.

Ігор Лосик був затриманий 25 червня 2020 року, йому загрожує до 12 років в’язниці. Лосика звинувачують у розпалюванні соціальної ворожнечі та організації масових заворушень.