В Одеській області депутата міськради викрили на незаконній вирубці лісу. Сума збитків — 3 мільйони гривень

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В Одеській області депутата міськради викрили на незаконному вирубі лісу, що коштував державі понад 3 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За версією слідства, на початку минулого року депутат міськради на Одещині організував незаконний вируб живих дерев породи «дуб», «ясен», «клен» та лісових насаджень на території двох лісництв.

До вирубування лісу депутат залучив 4 місцевих мешканців та забезпечив їх транспортом, обладнанням для спилу дерев, організував переробку деревини на вугілля для подальшого продажу на території Одеської та Вінницької областей.

За підрахунками правоохоронців, лише з грудня 2020-го до квітня 2021 року на території ділянки лісу площею близько 72 га зловмисники завдали державі майже 1 млн гривень шкоди. Загальна сума збитків орієнтовно становить понад 3 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили зрублені дерева, пили, сокири, машини КамАЗ, MAN, якими перевозили деревину, 205 тисяч гривень, $178 тисяч та €48 тисяч, «чорнові записи», зброю, набої різного калібру, зокрема і без жодного маркування, повідомили у поліції.

Наразі п’ятьом затриманим повідомили про підозру за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.