Українець Крипак здобув своє третє золото на Паралімпіаді в Токіо
- Автор:
- Олег Панфілович
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Міністерство молоді та спорту України
Український атлет Максим Крипак здобув свою третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо.
Про це повідомляється у Twitter змагань.
«Блискуча 400-метровка фристайлом серед чоловіків у категорії SB10 добігає кінця. Золото у Максима Крипака з України», — йдеться в повідомленні. Срібло в цьому запливі здобув нідерландець Бас Таккен, бронзу — Томас Галлахер з Австралії. Загалом у Токіо Крипак взяв пʼять медалей.
Україна опустилася на шосту сходинку в медальному заліку. В активі українців 71 медаль — 16 золотих, 34 срібні та 21 бронзова.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.
- За черговий ігровий день, 31 серпня, Україна здобула 13 медалей, з яких три — золоті.