Українець Крипак здобув своє третє золото на Паралімпіаді в Токіо

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Міністерство молоді та спорту України

Український атлет Максим Крипак здобув свою третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Про це повідомляється у Twitter змагань.

«Блискуча 400-метровка фристайлом серед чоловіків у категорії SB10 добігає кінця. Золото у Максима Крипака з України», — йдеться в повідомленні. Срібло в цьому запливі здобув нідерландець Бас Таккен, бронзу — Томас Галлахер з Австралії. Загалом у Токіо Крипак взяв пʼять медалей.

Україна опустилася на шосту сходинку в медальному заліку. В активі українців 71 медаль — 16 золотих, 34 срібні та 21 бронзова.