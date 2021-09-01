З 1 вересня українці можуть добровільно задекларувати свої статки. Кампанія триватиме рік
- Автор:
- Олег Панфілович
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National Bank Of Ukraine / Flickr
В Україні з 1 вересня стартувала кампанія з добровільного декларування громадянами своїх статків.
Про це повідомляє Міністерство фінансів.
«З 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. В добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів», — повідомив Мінфін.
Відомство називає добровільне декларування способом «цивілізовано вивести на світло гроші та активи». Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.
«Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування», — зазначається у повідомленні. Декларація подається до Державної податкової служби безпосередньо платниками через електронний кабінет.
Аби задекларувати майно, треба подати декларацію та вказати в ній доходи, з яких не сплачені податки, й активи. Аби легалізувати готівку, її треба покласти на спеціальний рахунок у банку. Закон встановив такі ставки: 5% з валюти й активів, які розташовані в Україні; 9% — з валюти й активів, які розташовані за кордоном.
Не треба декларувати те, що придбано за кошти, з яких сплатили податки, а також якщо у вас один (одна):
- квартира до 120 кв. м;
- будинок до 240 кв. м;
- нежитлова некомерційна нерухомість до 60 кв. м;
- земельна ділянка в межах норм безоплатної приватизації;
- активи до 400 тисяч гривень.
Що можна задекларувати?
- гроші у гривнях та іноземній валюті;
- рухоме і нерухоме майно;
- цінні папери;
- паї;
- права на отримання дивідендів;
- інші активи.
15 червня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 5153 про податкову амністію — вона дозволяє українцям вивести свої гроші та активи з тіні, а держава зможе залучити додатковий капітал.