С 1 сентября украинцы могут добровольно задекларировать свои доходы. Кампания продлится год

В Украине с 1 сентября стартовала кампания добровольного декларирования гражданами своих доходов.

Об этом сообщает Министерство финансов.

«С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им и с которых не были уплачены налоги и сборы. В добровольной декларации не нужно будет указывать информацию об источниках происхождения задекларированных активов», — сообщил Минфин.

Ведомство называет добровольное декларирование способом «цивилизованно раскрыть деньги и активы». Кампания добровольного одноразового декларирования активов продлится до 1 сентября 2022 года.

«Декларирование активов осуществляется по желанию гражданина, имеющего право на такое декларирование», — отмечается в сообщении. Декларация подается в Государственную налоговую службу непосредственно плательщиками через электронный кабинет.

Согласно закону, чтобы задекларировать имущество, нужно подать декларацию и в ней указать доходы, с которых не уплачены налоги, и активы. Чтобы легализовать наличные, их нужно положить на специальный счет в банке. Закон установил следующие ставки: 5% с валюты и активов, размещенных в Украине; 9% — с валюты и активов, размещенных за рубежом.

Не надо декларировать то, что приобретено на средства, с которых заплатили налоги, а также если у вас один (одна):

квартира до 120 кв. м;

дом до 240 кв. м;

нежилая некоммерческая недвижимость до 60 кв. м;

земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации;

активы до 400 тысяч гривен.

Что задекларировать?

деньги в гривнах и иностранной валюте;

движимое и недвижимое имущество;

ценные бумаги;

паи;

права на получение дивидендов;

другие активы.

15 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект № 5153 о налоговой амнистии — она позволяет украинцам вывести свои деньги и активы из тени, а государство сможет привлечь дополнительный капитал.