Поліція викрила ділків з «Укрзалізниці», які хотіли привласнити 3 мільйони гривень

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Правоохоронці викрили службовців «Укрзалізниці» на спробі заволодіти трьома мільйонами бюджетних гривень — вони підробили документи та намагалися провести ремонтні роботи за необґрунтовано завищеними цінами.

Про це у середу, 1 вересня, повідомило Міністерство внутрішніх справ.

Слідчі встановили, що у 2019 році посадовець «Укрзалізниці» у Конотопі у змові з інженером виробничого підрозділу та директором приватного підприємства склали неправдиві документи, аби заволодіти трьома мільйонами гривень.

Зараз на гроші наклали арешт, а відтак ділки не встигли завдати державі збитків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.