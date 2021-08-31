Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

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Синиця Олександр / УНІАН

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» й американська компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це у своєму Twitter написав президент Володимир Зеленський.

«Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі — ще 4 блоків за їхньою технологією», — зазначив він.

За словами Зеленського, загальна вартість проєкту становить до $30 мільярдів.

Також в Офісі президента зазначили, що Україна та США підписали спільну заяву щодо посилення двосторонньої співпраці у сферах енергетики та клімату.