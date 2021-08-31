Фракція СН виключила екссекретаря міськради Кривого Рогу. Раніше він відмовився бути тимчасовим мером

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Соколовська Інна / УНІАН

Колишній секретар Криворізької міської ради від «Слуги народу» Олександр Котляр достроково склав повноваження депутата міськради на підставі власної заяви. Також його виключили зі складу фракції «Слуга народу» через «зраду» — він відмовився бути тимчасовим мером міста.

Про це йдеться в заяві партії, яку оприлюднили у вівторок, 31 серпня.

Напередодні до Криворізької міської організації на зустріч із партійним осередком «Слуги народу» прибуло керівництво політсили — голова партії Олександр Корнієнко та голова фракції Давид Арахамія.

Вони висловили свою позицію: «Олександр Котляр, який вирішив скласти свої повноваження секретаря Криворізької міської ради, зрадивши своїм вчинком всю команду, не може залишатися депутатом міської ради». Тому і вирішили виключити його зі складу фракції.

Нагадаємо, що Котляр відмовився від посади секретаря Криворізької міської ради. Таким чином він відмовився від посади в. о. міського голови Кривого Рогу, на яку його мали призначити у звʼязку зі смертю мера Костянтина Павлова.