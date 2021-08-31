Президентом Естонії обрали директора музею

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Директор Національного музею Естонії Алар Каріс став президентом Естонії.

Про це повідомляє Delfi.

Президента Естонії обирає парламент країни. 30 серпня під час першого туру голосування на виборах депутати не дали необхідну кількість голосів за обрання Каріса. У вівторок з другої спроби його обрали президентом.

Після обрання Каріс виступив з невеликою з промовою, в якій пообіцяв стати хорошим партнером всім депутатам і політичним силам, і подякував усім присутнім. Зазначається, що вперше за 30 років президент Естонії був обраний на безальтернативній основі.

Каріс народився 26 березня 1958 року. Він є молекулярним генетиком і біологом, а також колишнім ректором Естонського університету природничих наук (2003—2007) і Тартуського університету (2007—2012). З 2013 року працював держконтролером, в 2017 році очолив Естонський національний музей. Його дружина Сірʼє Каріс є директором Тартуського міського музею. У них двоє дорослих синів і доросла дочка.

Естонія є парламентською республікою, в якій фактичним главою держави є премʼєр-міністр. Повноваження президента значною мірою обмежені, він не входить в систему виконавчої, законодавчої чи судової влади і є, головним чином, символічною фігурою, яка виконує представницькі та формальні функції.