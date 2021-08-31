Синоптики спрогнозували погоду на 1 вересня: На захід прийдуть дощі та похолодання, а на сході повітря прогріється до +29 градусів

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Кравс Євгеній / УНІАН

Осінь 2021 року в Україні почнеться з похолодання.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, 1 вересня в західних областях буде переважно прохолодно, дощитиме, у другій половині дня опади дістануться до північних і центральних областей, подекуди можливі грози. На решті території ще утримається тепла сонячна погода.

Температура вночі +9...+14 °С, на півдні та сході країни +13...+18 °С; удень +21...+26 °С, на крайньому сході до +29 °С, у західних областях +15...+20 °С. Вітер північно-західний, західний, 5—10 м/с. На Закарпатті та в Карпатах протягом доби значний дощ.