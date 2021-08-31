Співачка Jerry Heil поїде записуватися до США. Вона перемогла в міжнародному конкурсі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Андрій Бойко / «Бабель»
Українська співачка Jerry Heil перемогла в літньому сезоні міжнародного музичного конкурсу Djooky Music Awards, який був створений у 2020 році, і тепер буде записувати свої пісні в Лос-Анджелесі.
Про це повідомляє «СЛУХ».
Співачка стала першим представником України, який переміг у Djooky Music Awards. Конкурс охоплює понад 100 країн-учасниць. Переможець конкурсу міг обрати премію у $20 тисяч або повний цикл роботи над піснями у студії Capitol Records у США. Jerry Heil обрала другий варіант.
- Конкурс Djooky Music Awards у 2020 році заснували Андрій Даховський, який був представником лейблу Universal Music в Україні, і продюсер Браян Малуф, відомий за роботою з Мадонною, Queen та іншими.
- Конкурс проводиться раз на квартал в онлайн-форматі. Музиканти реєструються на платформі та подають пісні, за які голосують користувачі. За весь час існування конкурсу в ньому взяли участь понад 13 тисяч музикантів зі 125 країн.