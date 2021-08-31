МОЗ відклав заплановану відмову від паперових лікарняних
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- Костя Андрейковець
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Pixabay
Міністерство охорони здоровʼя відклало заплановану на 1 вересня повну відмову від паперових лікарняних і перехід на електронні.
Про це повідомив прессекретар відомства Роман Борщ, передає «Суспільне».
За його словами, електронні лікарняні з трьох тисяч лікарень зараз готові видавати трохи більше ніж дві тисячі. До переходу не готові окремі відомчі лікарні в селах, тому нова орієнтовна дата переходу — 1 жовтня. Крім того, не всі лікарі освоїли цифрову систему.
В Україні зараз вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякі медустанови видаватимуть паперові листки тимчасової непрацездатності.
- У липні 2020 року Міністерство охорони здоров’я запустило електронні листки непрацездатності — лікарняні — у тестовому режимі на базі сервісу Пенсійного фонду.
- У червні міністр Ляшко заявив про перехід з вересня на електронні лікарняні.