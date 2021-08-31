Роналду підписав контракт з «Манчестер Юнайтед»

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Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду підписав контракт з англійським «Манчестер Юнайтед».

Про це повідомляє сайт клубу.

Угоду з 36-річним гравцем уклали на два роки з можливістю продовження ще на рік. «Манчестер Юнайтед» — клуб, який завжди посідав особливе місце в моєму серці, і я був приємно вражений усіма повідомленнями, які я отримав з моменту оголошення про перехід. Мені не терпиться зіграти на «Олд Траффорд» перед повним стадіоном і знову побачити всіх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до команди після ігор національних збірних і сподіваюся, що у нас попереду дуже успішний сезон», — сказав гравець.

Саме в «Манчестер Юнайтед», де Роналду грав у 2003—2009 роках, він став зіркою світового футболу. За англійський клуб португалець зіграв 292 матчі, у яких забив 118 голів.