Паралімпіада-2020: велогонщик Дементьєв і легкоатлетка Ботурчук принесли Україні срібло

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Сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо приніс збірній України дві срібні медалі.

Легкоатлетка Оксана Ботурчук стала срібною призеркою ігор у фіналі жіночого забігу на 400 метрів (клас Т12, з порушеннями зору). Ботурчук показала час у 55,33 секунди. Перше місце взяла кубинка Омара Дуранд.

Український велогонщик Єгор Дементьєв зайняв друге місце в гонці з роздільним стартом, подолавши дистанцію в 32 км за 43 хвилини 19 секунд. Перше місце в заїзді у Деніела Абрахама з Нідерландів.