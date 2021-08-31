В Україні за добу вакцинували 150 тисяч людей, на коронавірус захворіли 1 356 українців

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Plastifikator x «Бабель»

В Україні за минулу добу, 30 серпня, вакцинували від коронавірусу 150 482 людини. Першу дозу отримали 50 690 осіб, а другу — 99 792.

Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, всього з початку щеплювальної кампанії в Україні повністю вакцинували 3 722 707 осіб.

Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за минулу добу виявили 1 356 заражень. Найбільше — в Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях. У лікарні потрапили 470 людей, а померли від ускладнень — 51.

Всього з початку пандемії в країні виявили 2 286 296 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 789 осіб.