В Україні за добу вакцинували 150 тисяч людей, на коронавірус захворіли 1 356 українців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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В Україні за минулу добу, 30 серпня, вакцинували від коронавірусу 150 482 людини. Першу дозу отримали 50 690 осіб, а другу — 99 792.
Як повідомляє Міністерство охорони здоровʼя, всього з початку щеплювальної кампанії в Україні повністю вакцинували 3 722 707 осіб.
Що стосується кількості хворих на коронавірус, то за минулу добу виявили 1 356 заражень. Найбільше — в Києві (204), Харківській (144), Одеській (127), Луганській (106) та Чернівецькій (87) областях. У лікарні потрапили 470 людей, а померли від ускладнень — 51.
Всього з початку пандемії в країні виявили 2 286 296 випадків коронавірусу. Померли від нього 53 789 осіб.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун.